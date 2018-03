עשור לפסטיבל יערות מנשה 31.5-2.6/2018

חגיגות העשור לפסטיבל הפופולארי מציעות השנה תכנית מפוארת של אירועים ומופעים:אהוד בנאי (מציין 30 שנים לאלבום אהוד בנאי והפליטים), פורטיס, טונה, נגה ארז, ישראלים/פעולה/סקס (מאור כהן) , הקולקטיב, דניאלה ספקטור עם איה זהבי פייגלין, לירון עמרם-סיסטם עאלי ולונה אבו נאסר במופע מיוחד, שטובי, WC (מופע בכורה), יוסי בבליקי, ועוד עשרות מופעים מהארץ ומחו"ל, מופעי מקור חד פעמיים, מופעי מחול ותיאטרון, אירועי שירה, מופעים ומתחמים לילדים ועוד…

במיקום חדש ביערות מנשה- מהיערות היפים בארץ, בשיא פריחת האביב.

פסטיבל יערות מנשה, מהפסטיבלים השנתיים המובילים והמרכזיים בארץ, חוגג עשר שנים של מוזיקה ותרבות רב תחומית. הפסטיבל, מבית המועצה האזורית מגידו ובשיתוף קק"ל, יתקיים בתאריכים

31 במאי ועד ה-2 ביוני , בלב אחד היערות היפים בארץ, בעונה הירוקה של השנה, במרחב הביוספרי רמת מנשה. לכבוד חגיגות העשור מתחדש הפסטיבל במיקום שונה בתוך יערות מנשה, הצופה לנופים עוצרי נשימה ומרחבים ירוקים, רחבי ידיים ופתוחים. הגישה הישירה מהכביש הראשי אל חניית הרכבים ולפסטיבל מאפשרת כניסה מהירה לאירוע, ללא הסעות (שאטלים) וללא מסעות. עשרות מופעים יתקיימו על גבי מספר במות ומתחמים מקבילים, בפני קהל של עשרת אלפים אורחי הפסטיבל. המיקום החדש יאפשר לאלפי החוגגים לבלות ביער מבלי להרגיש בצפיפות או בעומס. בין מופע למופע ובין מתחם למתחם, יעלו ביער שלל "מופעי רחוב" תיאטרליים וצבעוניים בהפתעה.



בין המשתתפים: אהוד בנאי -30 שנה לאלבום אהוד בנאי והפליטים, רמי פורטיס, טונה, נגה ארז, שי בן צור & The Travellers, סולידריות = סיסטם עאלי + עלמה זהר + לירון עמרם + לונא אבו נסאר

דניאלה ספקטור + איה זהבי פייגלין, AvevA + גל דה פז, Electric Turtles (גרמניה) Killin8 (ארה"ב) OPMOC (בלגיה) אפרו-בגדאד = יאיר דלאל + אבטה בריהון + יוסי פיין + בן איילון + אדוניה גואדה, WC, חלוצי החלל, קין והבל 90210 במופע רב משתתפים, ג'קי ורימוך, להקת המחול פרסקו, יאיר יונה מתקלט דיסקו, Water Knives, גיל רון שמע, הקולקטיב, ,Avgil Reggae AllStarz ינאי לב-אור, חיתוך.דיבור = נטע וינר + סתיו מרין, לא דובים, יוסי בבליקי, מוסיקה אורגנית, OSOG חשמלי, שירה משוב"שת = רוני סומק + שירה חורש + אופיר משרקי + דעאל רודריגז גארסיה + יעל אייזנברג + נעמי חשמונאי, ישראלים/פעולה/סקס = מאור כהן + תום מוכיח + תמר שקולניק + יובל קיינר, שני פלג, תאטרון אספלט, Moth-蛾 (אסמי אידה -יפן) + עפרי פרסטאי), מאיה בלזיצמן + מתן אפרת, ערן זמיר + SHIRAN + אמיל בישארה, נועם דיין, SHALOSH + דניאל קריאף, RE-SERACH = מיכל מועלם + ג'יאנאלברטו דה פיליפיס, Geshem (יונתן אלבלק + שוזין + אביב כהן), אורי דורצ'ין, טרזן לילדים, מיה יוהאנה, ארגמל , The Goldman Brothers , הפסוליה של דייזי ,תוהו ובוהו, יואל שמש, Benji Trio ,KokopeleThe Fine Marten האחים בן עזרא,יעל קופלנד, גילי פורטל, Alon Vedro , מלאכים בכתמי דיו אפרוג'אנק, The Foyer , תהין שניר… ועוד…

אתר הפסטיבל www.yearot.com

